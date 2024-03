« La Suisse a disparu des radars », estime un ancien ambassadeur

L'ancien numéro trois du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Georges Martin, s'inquiète de la 'souffrance' qu'il observe au sein du département. 'Les diplomates au sommet sont écartés, dit-il. On a l'impression que la Suisse a disparu des radars'.

'La souffrance que j'observe au DFAE m'inquiète, affirme l'ancien Secrétaire d'Etat-adjoint de ce département jeudi dans Le Temps. Les gens ne parlent plus. On sent une atmosphère de crainte générale'.

Le diplomate qui a pris sa retraite en 2017 pointe 'l'absence de politique' de l'actuel ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis, le qualifiant d''apprenti sorcier'. 'Il mène la politique étrangère suisse comme si cela ne concernait que la politique intérieure', déclare Georges Martin.

Le Tessinois n'a, à ses yeux, jamais réussi à devenir avec ses collègues étrangers l'un des leurs, en pouvant jouer un rôle positif dans la défense des intérêts de la Suisse. Et les diplomates au sommet sont 'écartés'.

L'ancien ambassadeur s'interroge sur les actions de Berne dans le monde. 'Autrefois nous étions en Colombie, on négociait des opérations de paix. On a l'impression que la Suise a disparu des radars', dit-il.

/ATS