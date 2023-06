La Suise va envoyer une machine de la fondation Digger en Ukraine

La Suisse soutient l'Ukraine dans le domaine du déminage. Elle va envoyer en septembre une machine de déminage de la fondation suisse Digger. Et depuis l'été 2022, l'armée suisse épaule les autorités ukrainiennes en proposant des cours de formation.

Depuis le déclenchement des hostilités, le nombre de zones contaminées par des mines, des armes à sous-munitions et des restes explosifs de munitions de guerre a fortement augmenté en Ukraine. Cela représente un danger direct pour la population civile.

La machine télécommandée de la fondation Digger est un engin idéal pour déminer de grandes surfaces de manière sûre, rapide et efficace, souligne jeudi le DDPS dans un communiqué. Ce véhicule à chenilles télécommandé de la taille d'un petit bulldozer détruit les mines antipersonnel en les faisant exploser au moyen d'une fraiseuse.

En plus de la machine de déminage, l'aide comprend un camion-remorque et un lot de pièces de rechange pour trois ans, précise le DDPS. Des spécialistes de la fondation Digger formeront en outre les autorités ukrainiennes sur place. L'offre globale coûte 1,2 million de francs et est financée par le budget de l'armée.

/ATS