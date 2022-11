La Jurassienne Baume-Schneider est candidate au Conseil fédéral

Elisabeth Baume-Schneider s'est lancée vendredi dans la course au Conseil fédéral. Jurassienne, la sénatrice fait figure d'outsider pour succéder à Simonetta Sommaruga.

Une candidature romande pour reprendre un siège alémanique peut surprendre. Elle a toutefois été encouragée par la direction du parti socialiste. L'ouverture de la succession à toutes les régions linguistiques vise à éviter de se retrouver systématiquement avec une femme alémanique et un homme romand au Conseil fédéral, ont justifié les deux co-présidents du PS.

Les chances de la Jurassienne de 58 ans d'accéder à la plus haute fonction semblent cependant minces. Une majorité latine au Conseil fédéral, aussi temporaire soit-elle, aurait du mal à convaincre sous la Coupole. En cas d'élection, elle serait la première de son canton à siéger au gouvernement national.

Quatrième candidate

Elisabeth Baume-Schneider est la quatrième candidate à sortir du bois. La sénatrice bâloise Eva Herzog, la conseillère d'Etat bernoise Evi Allemann et le sénateur zurichois Daniel Jositsch se sont déjà annoncés partant ces derniers jours.

De nombreuses femmes ont elles renoncé, à l'image de la conseillère nationale Flavia Wasserfallen (BE) et de l'ancienne sénatrice Pascale Bruderer (AG). Les conseillères d'Etat vaudoises Rebecca Ruiz et Nuria Gorrite ont préféré poursuivre leur mandat. Idem pour la conseillère d'Etat zurichoise Jacqueline Fehr, les députées Nadine Masshardt (BE) et Priska Seiler-Graf (ZH) et la conseillère aux Etats Marina Carobbio (TI).

Le groupe socialiste décidera du ticket définitif le 26 novembre. L'élection aura lieu le 7 décembre devant les Chambres fédérales, juste après celle devant régler la succession d'Ueli Maurer.

/ATS