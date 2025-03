La Chaux-de-Fonds: réaménagement post-tempête du parc des Crêtets

Le parc des Crêtets à La Chaux-de-Fonds (NE), dont 80% des arbres ont été détruits par la tempête de juillet 2023, sera réaménagé. Le montant total des travaux de réhabilitation et de replantation se monte à 7,6 millions de francs, dont un tiers provient de dons.

'Nous profitons de cette catastrophe pour redonner la splendeur d'antan à ce parc, mais en le rendant moderne', a déclaré vendredi à un vidéaste de Keystone-ATS Ilinka Guyot, conseillère communale en charge des espaces publics.

Ce projet est financé par deux crédits. La partie liée aux réparations post-tempête a été votée en août 2023. Elle se monte à plus de 4,6 millions de francs, dont 2 millions issu de dons, de prélèvements dans les fonds et de remboursements des assurances.

La 2e partie, dédiée aux améliorations du parc, est financée par un crédit octroyé par le Conseil général en février. Le montant pour ces travaux se monte à près de 3 millions, dont 2,5 millions à la charge de la Ville.

'Les nombreux dons ont largement financé le projet', a ajouté Ilinka Guyot. Ils proviennent de collectivités publiques, d'entreprises, de privés et notamment de l'association 'Des arbres pour rêver demain' qui a prévu de verser 650'000 francs pour le parc des Crêtets.

Au total, l'association a collecté - grâce à 700 donateurs - 1,253 million de francs entre juillet 2023 et janvier 2025. 'Un soutien crucial pour la renaissance du patrimoine arboré de La Chaux-de-Fonds', a précisé la Ville.

Favoriser la biodiversité

'Nous souhaitons replanter une végétation adaptée aux changements climatiques comme des pins, des platanes ou des chênes', a précisé Edgar Ramel, architecte paysagiste, responsable secteur vert. La biodiversité sera favorisée avec des plans d'eau, une cascade et une zone de biotope humide.

Les autorités ont expliqué que le programme de replantation urbaine s'est renforcé grâce à une collaboration inter-villes pour restaurer le caractère verdoyant de La Chaux-de-Fonds. En 2024, on compte 270 arbres majeurs plantés, 1600 jeunes plants et arbustes introduits, 5000 m2 de nouveaux espaces boisés créés et 2000 m2 de prairies urbaines installées.

