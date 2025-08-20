L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

Le Tribunal de police de Genève a condamné mercredi à un an de prison l'ex-employé de la Migros de la gare Cornavin qui avait placé une caméra dans les vestiaires de ses collègues femmes. Sa peine sera suspendue au profit d'une thérapie.

Le tribunal a jugé que l'homme, aujourd'hui âgé de 30 ans, est coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il a retenu qu'il a agi de façon répétitive et systématique entre 2019 et le 31 mai 2021 pour obtenir un très grand volume d'images relevant de l'intimité de ses collègues dans le but de satisfaire ses pulsions sexuelles.

Au total, 37 jeunes femmes, qui travaillaient toutes dans le magasin pour financer leurs études, ont porté plainte. Pour le Tribunal de police, les récits des troubles qu'elles ont développés à la suite de la découverte fortuite de la caméra par une collègue sont crédibles. Il a donc attribué une indemnité de 1000 francs à 19 d'entre elles et de 2000 francs aux trois plaignantes les plus sérieusement affectées.

