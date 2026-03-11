L'auteur de l'incendie est un Suisse « marginal et perturbé » (MP)

L'auteur présumé de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres (FR) est un Suisse domicilié ...
L'auteur de l'incendie est un Suisse « marginal et perturbé » (MP)

L'auteur de l'incendie est un Suisse

Photo: KEYSTONE/LAURENT MERLET

L'auteur présumé de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres (FR) est un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Réputé 'marginal et perturbé', il serait aspergé d'essence. Son identification formelle est en cours, selon le Ministère public mercredi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les auditions reprendront le 7 avril par celle de Jacques Moretti

Les auditions reprendront le 7 avril par celle de Jacques Moretti

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 14:19

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:02

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:05

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:07

Articles les plus lus

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:02

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:05

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:07

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:11