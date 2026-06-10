L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

Le sociologue genevois et ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé mercredi à l'âge ...
L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le sociologue genevois et ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé mercredi à l'âge de 92 ans, a annoncé sa famille à Keystone-ATS. Cette figure de la gauche a également été ancien rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation.

/ATS
 

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