L'UDC pourrait faire encore mieux aux élections fédérales de 2027

L'UDC pourrait atteindre un record lors des élections fédérales de 2027. Le parti de droite ...
L'UDC pourrait faire encore mieux aux élections fédérales de 2027

L'UDC pourrait faire encore mieux aux élections fédérales de 2027

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

L'UDC pourrait atteindre un record lors des élections fédérales de 2027. Le parti de droite pourrait obtenir 30,4% des voix. Le Centre, le PLR et le PVL subiraient un revers. Et la gauche progresserait.

Le plus grand parti de Suisse pourrait progresser de 2,5 point de pourcentage, selon le baromètre électoral de la SSR publié vendredi. Son record remonte à 2015, avec une part électorale de 29,4%.

Selon les intentions de vote actuelles, le PLR perd un point de pourcentage (13,3% de parts électorales). Il poursuit sa chute et signerait son plus mauvais score. Le Centre (13,6%), en compétition avec le PLR pour la troisième place, ne profite pas de ce revers. Il n'a qu'une toute petite avance sur le PLR.

L'écart entre les deux premiers partis est également considérable. Malgré une progression de 0,5 point de pourcentage, le PS (18,8%) reste loin derrière. Les Vert’libéraux perdent 1,5 point et ne recueillent plus que 6,1 % des suffrages. Les Vert-e-s restent stables (10,3%).

/ATS
 

Actualités suivantes

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 21:29

Flottille pour Gaza: manifestation spontanée à Genève

Flottille pour Gaza: manifestation spontanée à Genève

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 19:37

La police genevoise se dote de trottinettes non conformes

La police genevoise se dote de trottinettes non conformes

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 17:35

Le nouvel uniforme « Mezza-Gala » de la Garde suisse présenté à Rome

Le nouvel uniforme « Mezza-Gala » de la Garde suisse présenté à Rome

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 17:25

Articles les plus lus