L'OFSP enregistre deux fois plus de cas de grippe qu'il y a un an

La grippe prend son essor en Suisse. La semaine dernière, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé 459 cas confirmés en laboratoire, soit presque deux fois plus que la semaine précédente et plus de deux fois plus qu'à la même époque il y a un an.

L'OFSP a enregistré 5,05 cas de grippe pour 100'000 habitants, selon les chiffres publiés mercredi. Il y a un an, ce chiffre était de 2,05 pour la même semaine calendaire.

Selon l'OFSP, les indicateurs ne donnent toutefois pas une image uniforme. Ils suggèrent cependant que le début de l'épidémie de grippe est imminent.

L'OFSP avait enregistré des chiffres de contaminations tout aussi élevés en 2022, lorsque la vague de grippe avait commencé relativement tôt. En 2022/23, le pic avait ainsi été enregistré dès la mi-décembre, alors que ces deux dernières années, il n'a eu lieu que fin janvier.

Au niveau régional, les valeurs pour 100'000 habitants étaient les plus élevées la semaine dernière au Tessin (20,90 et les plus basses à Zoug (0,75).

/ATS