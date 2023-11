Journée d'actions des soignants face à la crise du système de santé

La situation dans les soins est de plus en plus précaire, malgré l'acceptation en 2021 par le peuple de l'initiative sur les soins, dénonce Unia. Le syndicat a mené mercredi une journée d'actions dans plusieurs villes de Suisse pour demander des mesures immédiates.

Les mauvaises conditions de travail, et en particulier le financement insuffisant, 'continuent de rendre les soins malades', dénonce mercredi Unia dans un communiqué. Par des flash mob, des discours et des stands d'information, les soignants ont présenté leurs 'remèdes' dans neuf villes suisses (Bâle, Berne, Coire, Delémont, Neuchâtel, Olten, Saint-Gall, Winterthour et Zurich).

Présentées sous la forme du médicament 'IbuProSoinsForte', les cinq mesures préconisent une hausse de salaire significatives, une hausse massive des allocations et crédits en temps, une augmentation des vacances et l'enregistrement du temps de travail. Des allocations pour l'accueil extra-familial des enfants doivent aussi être prévues.

/ATS