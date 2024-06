Ignazio Cassis visite la zone sinistrée de la Mesolcina (GR)

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis visite dimanche après-midi la zone du glissement de terrain dans la vallée méridionale de la Mesolcina (Misox) aux Grisons. Le président du gouvernement grison et son homologue tessinois sont également sur place.

Après une conférence de presse à Roveredo, une visite est prévue à Sorte, à quelque 9 kilomètres au nord. Dans cette localité de la commune grisonne de Lostallo, des pluies persistantes et de violents orages ont provoqué un glissement de terrain et de fortes inondations vendredi soir.

Un cône de déjection a enseveli trois maisons et, dans un premier temps, quatre personnes. Samedi matin, les forces d'intervention ont pu sauver une femme du cône de déjection et l'emmener à l'hôpital. Les trois autres personnes, un couple et une femme, sont toujours recherchées.

/ATS