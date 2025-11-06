Grippe aviaire détectée chez une oie sauvage à Vinelz (BE)

Le virus de la grippe aviaire a été détecté sur un oiseau sauvage à Vinelz, au bord du lac de Bienne. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) appelle les détenteurs de volailles à mettre en œuvre les mesures de prévention.

Le virus de la grippe aviaire a été détecté mardi dernier sur une oie cendrée. Après l’apparition de plusieurs foyers chez des oiseaux sauvages ces dernières semaines en Europe et plus particulièrement en Allemagne, le cas confirmé en Suisse n'est pas une surprise, a indiqué jeudi l'OSAV.

Pour empêcher que le virus ne se propage, l’OSAV a édicté une ordonnance qui entre en vigueur immédiatement. Elle institue des régions d’observation qui s’étendent actuellement sur une bande large de trois kilomètres le long des rives du lac de Bienne, du lac de Morat et du lac de Neuchâtel.

Dans ces régions, les exploitations avicoles doivent respecter des mesures de protection et d’hygiène afin d’empêcher la propagation du virus et d’éviter tout contact entre oiseaux sauvages et volailles domestiques.

