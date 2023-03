Forte hausse des accidents de circulation en 2022

Le nombre d'accidents de la circulation a connu une forte augmentation l'an dernier, à l'encontre de la tendance des dernières années. Celui des tués aussi, en hausse de 20,5% sur un an. Face à ce constat, l'OFROU et le BPA lancent des analyses.

En 2022 en Suisse, l'Office fédéral des routes (OFROU) a dénombré 18'396 accidents avec dommages corporels. Cela représente une augmentation de 40% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, et de 5,5% par rapport à 2021, qui avait déjà connu un peu plus d'accidents que les années précédentes, lesquelles suivaient une tendance à la baisse.

Les trois quarts de ces accidents n'ont fait que des blessés légers. Mais 241 personnes y ont perdu la vie et 4002 ont été grièvement blessées. Cela représente 41 tués et 69 blessés graves de plus que l'année précédente, respectivement 20,5% et 1,8% de plus. Et par rapport à la moyenne des cinq dernières années, la hausse est de respectivement 2,9% et 55,2%, selon les chiffres transmis jeudi par l'OFROU.

Ce sont surtout les accidents de vélos électriques et de voitures qui ont augmenté. Cette hausse allant à l'encontre de la tendance à la baisse du nombre d'accidents observée depuis de nombreuses années, l'OFROU a lancé une analyse approfondie pour déterminer les possibles causes de cette évolution. Les premiers résultats devraient être disponibles au troisième trimestre 2023.

