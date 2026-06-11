Drame de Crans-Montana: le Parlement valide le projet de décret

Le projet de décret en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana et l’octroi d’un ...
Drame de Crans-Montana: le Parlement valide le projet de décret

Le projet de décret en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana et l’octroi d’un crédit supplémentaire de 10,18 millions de francs ont été validés, jeudi, par le Parlement valaisan. Le texte a été validé par 109 voix contre 2 et 7 abstentions.

Le 14 janvier, le Conseil d'Etat avait choisi de mettre à disposition une aide d'urgence de 10'000 francs pour chacune des victimes hospitalisées ou décédées. Huit jours plus tard, il avait décidé d'assurer la couverture des frais funéraires et de rapatriement.

Le présent décret, d'une durée limitée à cinq ans, prévoit ainsi de soumettre au Grand Conseil, l’autorisation de verser ladite aide d'urgence et à confirmer la prise en charge, également à fonds perdu, des frais funéraires et de rapatriement des corps pour, au maximum un montant de 820'000 francs.

Le document règle également le préfinancement de la contribution de solidarité unique de 50'000 francs accordée par la Confédération.

Jeudi, les députés n'ont pas débattu du contenu du décret. Celui-ci a été accepté en une seule lecture.

/ATS
 

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