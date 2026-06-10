Deux avocats demandent un jugement pour meurtre par dol éventuel

Deux avocats demandent une aggravation des charges retenues contre les époux Moretti dans le ...
Deux avocats demandent un jugement pour meurtre par dol éventuel

Deux avocats demandent un jugement pour meurtre par dol éventuel

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Deux avocats demandent une aggravation des charges retenues contre les époux Moretti dans le cadre de l'incendie de Crans-Montana. Ils souhaitent que le Ministère public poursuive les deux prévenus pour meurtre par dol éventuel et non pour homicide par négligence.

Selon une information de la RTS confirmée par le MP valaisan à Keystone-ATS mercredi, Me Stéphanie Haenni, l'avocate de la serveuse qui a bouté le feu au bar 'Le Constellation', et Me Ludovic Tirelli, qui représente des familles de victimes, ont tous deux écrit au MP valaisan ces derniers jours.

Leur démarche est liée aux déclarations de vendredi dernier de Jessica Moretti lors de son audition devant le pool de procureures en charge de l'affaire, en lien avec des échanges par WhatsApp, en 2019, avec d'anciens employés.

Risque d'embrasement connu

Les deux avocats estiment que le MP est en possession de messages accablants à l’encontre des deux patrons; qu'ils avaient conscience du risque de blessures et d'embrasement découlant de l'utilisation de bougies scintillantes et du fait que certains employés du bar montaient sur les épaules d'autres employés au moment de servir certaines consommations.

Pour l'heure, les époux Moretti, comme les douze autres accusés dans cette affaire, sont prévenus d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Jessica Moretti est également accusée de faux dans les titres.

/ATS
 

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