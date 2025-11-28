Des taskforces pour lutter contre les bandes criminelles en Suisse

La Confédération soutient les polices cantonales pour lutter contre les bandes criminelles ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

La Confédération soutient les polices cantonales pour lutter contre les bandes criminelles en Suisse. Les vols d'armes et de voitures commis par des gangs venus de France se sont multipliés. Près de 180 cambriolages leur sont déjà imputables, selon Fedpol.

Les autorités de sécurité entendent désormais unir leurs forces. Les polices cantonales gèrent les interventions et les enquêtes, tandis que l'Office fédéral de la police (Fedpol) coordonne les cas de vols d'armes et de voitures au sein de taskforces nouvellement créées, a expliqué samedi Fedpol à Keystone-ATS.

Pour des raisons tactiques, Fedpol ne révèle pas qui fait partie de ces groupes de travail. 'Nous n'en sommes qu'au début du phénomène', écrit Fedpol, qui dit travailler 'd'arrache-pied' à la lutte contre la criminalité en bande.

Les criminels sont pour la plupart des ressortissants français mineurs d'origine maghrébine, a déclaré une porte-parole de la police cantonale argovienne vendredi soir à la télévision alémanique SRF.

Les délinquants sont recrutés via les médias sociaux et viennent en Suisse par les transports publics. Via Snapchat, ils reçoivent des instructions sur les lieux à cambrioler, avant de fuir le pays rapidement au volant de voitures de luxe volées.

Plusieurs polices cantonales ont émis des recommandations aux garagistes: ne pas laisser de véhicules de valeur à l'extérieur, conserver les clés dans un local sécurisé, séparé des salles d'exposition et des ateliers, et s'équiper de systèmes de surveillance.

/ATS
 

