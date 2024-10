Demande de lever l'immunité des députés Aeschi et Graber

Le Ministère public de la Confédération (MPC) demande la levée de l'immunité des conseillers nationaux UDC Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) suite à une plainte déposée après une altercation entre les politiciens et des policiers fédéraux au Palais fédéral.

L'échauffourée avait eu lieu lors de la visite du président du Parlement ukrainien le 12 juin. Suite à cette visite, le MPC avait reçu une plainte, a-t-il confirmé mercredi à Keystone-ATS. La commission de l'immunité du Conseil national examine désormais la demande du MPC.

Une décision positive autoriserait le MPC à mener une procédure pénale pour empêchement d'accomplir un acte officiel. La présomption d'innocence s'applique. C'est le magazine en ligne Republik qui a été le premier à rapporter la demande du MPC mercredi.

/ATS