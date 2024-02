Début février exceptionnellement chaud en Suisse

La première moitié du mois de février a été exceptionnellement chaude en Suisse. Selon MétéoSuisse, la température entre le 1er et le 13 février a dépassé de quatre à six degrés la norme des années 1991 à 2000 sur une grande partie du territoire.

Le Plateau suisse a connu des journées de février affichant une température correspondant à la norme de la première moitié d'avril, a écrit mardi Stefan Bader du département Climat de MétéoSuisse, l'Office fédéral de météorologie et de climatologie, interrogé par l'agence de presse Keystone-ATS Certains jours, la température moyenne journalière était même localement de 10 à 12 degrés supérieure à la norme.

Selon les prévisions actuellement disponibles, il ne faut pas s'attendre à une vague de froid massive, poursuit M. Bader. Et ce, bien que l'hiver météorologique dure encore jusqu'à fin février.

D'après les indications de MétéoSuisse, janvier avait déjà été l'un des mois les plus chauds depuis le début des mesures. La moyenne nationale des températures de janvier était supérieure d'environ 1,8 degré à la norme des années 1991 à 2020.

Les températures relativement élevées ont également eu des répercussions sur la végétation. Avec le temps doux à partir du 24 janvier, de nombreux noisetiers ont fleuri, a indiqué M. Bader à ce sujet. Selon les stations de mesure, les dates de floraison se situent entre une et six semaines plus tôt que la date moyenne de la période 1991-2000.

/ATS