Début de la 16e édition de Ludesco à La Chaux-de-Fonds

Ludesco, le plus important festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse, débute ce vendredi à midi et se tient jusqu'à dimanche à 20h00 à La Chaux-de-Fonds (NE). Cette 16e édition va proposer 85 animations et 2000 jeux dans des lieux inédits.

Ludesco va se dérouler durant 56 heures non-stop. Quelque 10'000 participants sont attendus par les organisateurs.

Au vu du succès de l’édition précédente, le comité d'organisation a fait en sorte d’augmenter 'massivement' le nombre de tables pour le confort des joueuses et joueurs. Ludesco se présente avant tout comme un festival 'hors du commun, offrant une expérience immersive, qui va à contre-courant de la tendance numérique'.

Swiss Gamers Award

Une artère vivante de la manifestation, vers la Maison du Peuple et le Club 44, reliera une partie extérieure animée et gratuite aux multiples espaces intérieurs. Au-delà, l'événement va aussi se propager partout dans la Métropole horlogère, dans des dizaines d’autres lieux, dont certains inédits.

Ainsi, les participants investiront le Musée international d'horlogerie (MIH) et la salle Hans Erni, où plusieurs escape games sont au menu. La Villa Fallet, fleuron du Style sapin et première création architecturale de Le Corbusier, va accueillir un jeu de rôle grandeur nature.

Le Swiss Gamers Award, récompensant les jeux préférés des Suisses, sera décerné lors d’une cérémonie le samedi à 19h30, en présence des lauréats. Cette année, les jeux sortis en 2024 s’affronteront en deux catégories: familles et adultes. Au terme d’un vote réunissant plus de 1600 joueurs, les meilleurs jeux seront présentés au public.

