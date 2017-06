De fortes pluies mettent fin à la vague de chaleur au Tessin

De fortes pluies ont maté la vague de chaleur au Tessin dès les premières heures de dimanche. La région de Lugano a été particulièrement arrosée, avec entre autres des grêlons de cinq centimètres de diamètre.

Selon SRF Meteo, d'énormes quantités de pluie ont été enregistrées. Jusqu'à 07h00, la station météorologique de Crana-Torricella a mesuré 136 millimètres d'eau, alors que les instruments ont affiché respectivement 108 et 53 millimètres à Lugano et à Cadenazzo. En seulement quelques heures dimanche, il est tombé localement la moitié de la quantité de pluie mensuelle moyenne.

Glissements de terrain, inondations et crues se sont multipliés dans le canton, perturbant le trafic. Le ciel était par ailleurs zébré de milliers d'éclairs: le service météo en a compté environ 36'000, en incluant ceux qui se sont manifestés dans les nuages et ceux ayant atteint le sol. La plupart étaient dans le ciel tessinois, et une petite partie au-dessus des Grisons.

Ce front froid venant de l'Ouest a également arrosé le nord du pays, selon Meteonews. Il y a eu quelques orages, mais aucune intempérie majeure n'était signalée.

/ATS