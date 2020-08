Cyanobactéries: baignade à nouveau autorisée à Neuchâtel

Si la présence de cyanobactéries dans le lac de Neuchâtel a été confirmée, les résultats d’analyse des échantillons d’eau prélevés à différents endroits du lac se sont révélés désormais négatifs en toxines. La baignade est à nouveau autorisée.

'Pour l’ensemble des rives du lac, la prudence sera de mise pour les petits enfants et les animaux domestiques en cas de fortes chaleurs et dans les eaux stagnantes', ont toutefois mis en garde les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg, riverains du lac.

La météo orageuse, puis pluvieuse a largement contribué aux changements observés dans le lac de Neuchâtel depuis dimanche. Les cyanobactéries visibles en surface ont pratiquement disparu. Six chiens avaient été empoisonnés mortellement par celles-ci la semaine dernière.

Pour Neuchâtel, les derniers prélèvements opérés entre l’embouchure de l’Areuse et Colombier se sont avérés conformes. L’interdiction de baignade dans ce secteur a été levée avec effet immédiat. Les mêmes résultats conformes ont été observés pour les prélèvements effectués sur les rives vaudoises et fribourgeoises.

