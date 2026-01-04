Crans-Montana: toutes les victimes décédées sont identifiées

Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana ont été identifiées, indiquent dimanche ...
Crans-Montana: toutes les victimes décédées sont identifiées

Crans-Montana: toutes les victimes décédées sont identifiées

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana ont été identifiées, indiquent dimanche les autorités valaisannes. Tous les 40 défunts ont ainsi été identifiés trois jours après le drame.

Les opérations d’identification menées par la Police cantonale valaisanne, le DVI (Disaster Victim Identification) et l’Institut de médecine légale ont permis d’identifier 16 nouvelles personnes décédées dans l’incendie du 1er janvier au bar Le Constellation, écrit la police dimanche soir dans un communiqué.

Il s’agit de deux Suissesses de 15 ans, d’une Suissesse de 22 ans, d’une double-nationale (Suisse/France) de 24 ans, d’une Italienne âgée de 16 ans, d’une Italienne âgée de 15 ans, d’un Italien de 16 ans, d’une Portugaise de 22 ans, d’une Belge de 17 ans, d’une Française de 33 ans, d’une Française de 26 ans, d’un Français de 23 ans, d’un Français de 20 ans, d’un Français de 17 ans ainsi que d’un Français de 14 ans et d’une triple-nationale (France/Israël/Grand-Bretagne) de 15 ans.

/ATS
 

