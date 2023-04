Ce qui faisait rire la Suisse il y a 50 ans

Un passage clouté privé déroulant ou un siège éjectable pour les passagers désagréables: pour le 1er avril, les agences photo Keystone et Photopress ont régulièrement produit à partir des années 60 des photomontages accompagnés de légendes de leur cru.

L'image du passage piéton privé a été publiée à l'occasion du 1er avril 1976. La légende imagine qu'il s'agit d'une invention des organes de police suisses, en collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (bpa). Et de souligner que le trafic est toujours plus dense et qu'il est toujours plus dangereux pour les piétons de traverser certaines rues.

Ce passage clouté en plastique léger a été fabriqué dans un premier temps à 501'000 exemplaires, précise la légende. Il peut être facilement transporté dans un filet à provisions. Au besoin, le piéton déroule le tapis et les automobilistes doivent s'arrêter. Des modifications de la loi sont en cours, ajoutait Photopress.

Invention 'salutaire pour les femmes'

Une autre invention, apparue en 1968, s'adresse aux femmes agacées au volant de leur voiture. 'Un passager désagréable? Ejectez-le!', indique la légende accompagnant la photo d'un quidam expulsé d'un cabriolet par un siège éjectable.

Cette invention 'salutaire pour les femmes' était prétendument présentée dans plusieurs endroits de Suisse et pouvait être commandée sur place. Les lecteurs ont notamment été invités à une présentation à Wiedikon (ZH). 'Le lieu de la manifestation sera visible de loin grâce aux grandes bâches', précisait la légende du photomontage.

/ATS