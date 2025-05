Blatten (VS): l'eau du lac passe désormais au-dessus des éboulis

L'eau du lac artificiel qui s'est formée à la suite de l'effondrement du glacier du Birch à Blatten VS commence à recouvrir les éboulis. Pour l'heure, aucun débordement en aval n'est à déplorer. L'eau du lac commence même à faire son chemin.

Interrogé par Keystone-ATS, Guillaume Favre-Bulle, le chef de la cellule des dangers géologiques au service des dangers naturels à l'Etat du Valais, a confirmé la nouvelle situation. 'Des ruisseaux et des petits lacs sont en train de se former sur les éboulis', a-t-il constaté. Les débits sont pour l'instant contenus.

Interrogé dans 'La Matinale' de La Première, vendredi, Raphaël Mayoraz, le géologue cantonal valaisan, estime que 'la situation actuelle est dans un scénario assez favorable. En clair, l'eau commence à faire son chemin sur le dépôt long de 2,5 km. Au fur et à mesure des heures qui avancent, on peut réduire le risque d'un scénario catastrophique. On sait toutefois que l'on doit garder en tête un tel risque.'

Pour plusieurs semaines

Désormais totalement vidé, le barrage de Ferden est lui prêt à retenir jusqu’à 1,6 million de mètres cubes d’eau, de glace et de gravats. La capacité de l’ouvrage situé en aval de la zone sinistrée avait été augmentée de manière préventive une première fois la semaine dernière. Le volume total de la glace et de la roche au fond de la vallée atteint dix millions de mètres cubes, précise l’Organe cantonal de conduite de l’Etat du Valais.

Les autorités restent en alerte et les communes situées en aval de l'éboulement, y compris dans la vallée du Rhône, se préparent. Des digues sont installées et la population invitée à se préparer à une éventuelle évacuation à Gampel et Steg. 'Ce scénario d'une possible évacuation va durer des semaines', estime Raphaël Mayoraz.

'Il perdurera tant que la Lonza ne sera pas parvenue à créer un chenal relativement stable à travers tout ce dépôt. Le risque de voir des poches d'eau se créer reste également d'actualité.' Et d'ajouter: 'il ne faut surtout pas baisser la garde, ce serait la pire des choses alors que l'on n'est pas certain que le danger soit écarté.'

Le souvenir de Randa

Le scénario d'un pompage du lac demeure également d'actualité, comme ce fut le cas à Randa en 1991. 'La différence, explique Raphaël Mayoraz, c'est qu'ici, au lieu d'avoir des blocs solides sur lesquels s'appuyer, on a une sorte de boue dans laquelle il est difficile de se déplacer et utiliser des machines. Petit à petit, cette masse va s'assécher, mais cela va prendre énormément de temps. On pense plutôt que le chenal va se faire naturellement.'

/ATS