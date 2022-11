Berne doit faire mieux pour lutter contre les violences domestiques

La Suisse peut encore faire mieux en matière de violence envers les femmes. Le financement des programmes de soutien et de prévention reste insuffisant. C'est ce qui ressort d'un rapport du Conseil de l'Europe, qui salue toutefois les progrès dans le domaine.

Le rapport du Groupe d'experts internationaux du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) salue le grand nombre de mesures législatives prises par la Suisse. Et de citer la loi sur l'aide aux victimes d’infractions, qui a permis d'établir les centres cantonaux de consultation pour les victimes.

La collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes est également bien notée par les experts, se félicite le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) dans un communiqué publié mardi.

Mais tout n'est pas rose. Le financement des politiques, programmes et mesures de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes reste insuffisant, selon le Conseil de l'Europe, qui a effectué une visite d'évaluation en février dernier. Les organisations fournissant des services de soutien spécialisés aux victimes de violence ne bénéficient souvent pas d'un financement adéquat et durable.

Disparités cantonales

Ces lacunes mènent à des disparités entre cantons. 'Toutes les femmes victimes de violence n'ont pas accès de la même façon à un hébergement en refuge et à un accompagnement de qualité sur l'ensemble du territoire', regrette le GREVIO.

Le rapport du GREVIO demande encore à la Suisse de réaliser des études afin de disposer de plus de données sur les différentes formes de violence. Enfin, le rapport comprend des propositions concrètes visant à renforcer la protection des enfants exposés à la violence domestique.

Plan d'action

Le Conseil fédéral s'engage en faveur d'une mise en œuvre systématique des objectifs de la Convention d’Istanbul, rappelle-t-il dans sa réponse au rapport. Il a adopté le plan national d'action en vue de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul en juin 2022. La Stratégie Égalité 2030, adoptée en avril 2021, fait aussi de la prévention et de la lutte contre la violence un objectif central.

Et le Conseil fédéral d'évoquer encore la feuille de route sur la violence domestique convenue entre la Confédération et les cantons en avril 2021, qui cible un renforcement de la gestion des menaces ou encore un accès simplifié aux services de consultation grâce à la création d’une ligne téléphonique nationale 24h/24.

/ATS