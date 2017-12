Alain Berset réformera d'abord l'AVS

L'AVS et la prévoyance professionnelle ne seront pas réformées dans un seul paquet. Le Conseil fédéral a fixé mercredi les grandes orientations de la nouvelle réforme des retraites après l'échec du projet global dans les urnes en septembre.

Les objectifs restent inchangés. Le niveau des rentes doit être maintenu et le financement des retraites assuré à moyen terme. L'âge de la retraite serait fixé à 65 ans pour les hommes comme pour les femmes. Des compensations seraient prévues pour ces dernières.

Il devrait être possible de prendre sa retraite entre 62 et 70 ans. Les personnes de plus de 65 ans devraient être incitées à continuer à travailler.

Le Conseil fédéral a chargé Alain Berset de lui présenter les éléments-clés de la réforme de l'AVS d'ici février 2018. Le projet devrait entrer en vigueur en 2021.

/ATS