Alain Berset n'est plus le conseiller fédéral le plus populaire

L'affaire des indiscrétions au Département fédéral de l'intérieur (DFI) a eu un impact sur la popularité des membres du Conseil fédéral, à en croire un sondage de Tamedia et 20 Minuten. Viola Amherd est la ministre la plus appréciée, Alain Berset recule de deux rangs.

La ministre de la défense obtient une note de 4,22 sur 6, contre 4,02 lors du dernier sondage en août, indique ce sondage de l'institut Leewas publié lundi. Elle passe ainsi de la troisième à la première place. La ministre des finances Karin Keller-Sutter prend le second rang, avec une note de 4,09 (inchangé).

Alain Berset, lui, voit sa note chuter de 4,11 à 3,92. Le Fribourgeois parvient toutefois à se maintenir sur le podium. Il est suivi par les deux UDC Albert Rösti (3,89) et Guy Parmelin (3,84). Ignazio Cassis et Elisabeth Baume-Schneider ferment la marche, avec respectivement 3,69 et 3,64.

Seuls 49% des sondés souhaitent qu'Alain Berset soit réélu au gouvernement après les élections fédérales d'octobre. Là aussi, le Fribourgeois arrive en troisième position derrière ses collègues valaisanne (58%) et st-galloise (54%). La lanterne rouge revient au ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis (33%).

Formule magique contestée

Les Suisses se montrent divisés sur la composition du futur Conseil fédéral. Seuls 19% d'entre eux tiennent à l'actuelle formule magique. Ils sont autant à souhaiter que les Vert'libéraux ravissent un siège au PS, alors que 17% préféreraient que les libéraux-radicaux cèdent un de leurs deux sièges aux Verts.

Cinquante-neuf pour cent des sondés estiment que la collaboration est bonne au sein du Conseil fédéral. Et 55% se disent satisfaits du travail effectué par l'ensemble du gouvernement. C'est 5 points de plus qu'en août dernier.

Le sondage a été réalisé du 15 au 17 février auprès de 27'668 personnes de toute la Suisse. L'institut Leewas a pondéré les réponses à l'aide de variables démographiques, géographiques et politiques de manière à ce que les résultats soient représentatifs de l'ensemble des votants. La marge d'erreur est de +/- 1 point de pourcentage.

