241 morts sur les routes suisses en 2022, hausse de 20%

L'an dernier, 241 personnes ont perdu la vie sur les routes suisses, soit 20% de plus qu'en 2021. Le nombre de blessés graves a lui aussi augmenté (+2%), une tendance qui 'interpelle' le Bureau de prévention des accidents (BPA).

L'augmentation du nombre de morts a été la plus forte parmi les cyclistes motorisés (vélos électriques) et les occupants de voitures de tourisme, indique mardi le BPA.

Dans ces deux groupes, le nombre de personnes tuées est passé respectivement de 17 à 23 et de 65 à 87 entre 2021 et 2022. Les accidents mortels frappent également souvent les piétons (40 décès). Globalement, le nombre de morts (241) est le plus élevé enregistré depuis sept ans, s'inquiète le BPA.

Le nombre de blessés graves s'est élevé à 4002.

/ATS