L'hommage aux victimes de Crans-Montana se tiendra à Martigny

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana se déroulera finalement vendredi à Martigny (VS). La raison: les chutes de neige attendues en fin de semaine et des questions de sécurité.

Les préparatifs pour cette cérémonie, qui se déroulera à l'occasion d'une journée de deuil national, 'sont en cours', indique mardi l'Etat du Valais dans un communiqué. La partie officielle débutera à 13h45 au Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM).

Pour la population de Crans-Montana, une retransmission de la cérémonie sera organisée sur inscription au Centre de congrès Le Régent 'afin de partager un moment de recueillement et de solidarité en ce jour de deuil national', poursuit le communiqué. A 14h00 toutes les cloches des églises suisses sonneront durant cinq minutes et un moment de silence sera observé.

/ATS
 

