Début de rassemblements estudiantins en Suisse

La journée des manifestations estudiantines a démarré mercredi en Suisse, avec comme point d'orgue un grand rassemblement prévu dès 17h00 à Berne, sur la place fédérale. A Lausanne, quelque 150 personnes se sont réunies sur le campus de l'UNIL à la mi-journée.

C'est l'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) qui organise cette manifestation au coeur de la capitale helvétique pour s'opposer aux coupes prévues dans la formation. Une pétition munie de 35'000 paraphes devait parallèlement être remise à la Chancellerie fédérale.

Diverses actions, bénéficiant d'un appui syndical et associant étudiants et chercheurs, étaient aussi prévues aussi à Zurich, Bâle, Lucerne, Lausanne, Genève et Neuchâtel.

Petite réunion à l'UNIL

Dans la capitale vaudoise, environ 150 personnes, selon Keystone-ATS, ont manifesté sur le campus de l'UNIL vers midi leur opposition aux coupes budgétaires fédérales mais également de l'Etat de Vaud. Le budget 2026 présenté il y a une semaine par le gouvernement cantonal prévoit des économies de l'ordre de 20 millions pour l'UNIL.

Etudiants, chercheurs ou membres des équipes administratives s'étaient réunis devant le bâtiment de l'Amphimax, dans le calme et écoutant quelques discours, au côté d'une grande banderole: 'Pas de coupes budgétaires / Pas d'argent pour la guerre / Etudiants vénèr'.

'L'Université de Lausanne (UNIL) ne sera plus en mesure de remplir ses missions de formation et de recherche scientifique, des postes dans l'enseignement, la recherche, l'administration et la technique seront supprimés et les étudiants risquent de voir leurs taxes d'études augmenter', s'inquiètent la Fédération des associations d'étudiants de l'UNIL (FAE) et les syndicats vaudois.

Les coupes annoncées représentent pour l'UNIL environ une réduction de 7% de son budget. Il en découlera 'un affaiblissement de la recherche, une dégradation de la qualité de l'enseignement et de la réputation de l'UNIL en Suisse et au-delà', selon la FAE. Elle appelle le Grand Conseil à refuser les coupes proposées par le Conseil d'Etat afin de 'garantir un financement à la hauteur des enjeux, pour l'avenir de l'UNIL et de la collectivité'.

Aussi à Zurich

Etudiants et chercheurs se sont aussi rassemblés à Zurich pour manifester à la mi-journée dans les rues du centre-ville à l'appel du syndicat SSP ainsi que d'associations estudiantines. Les économies dans la recherche et la formation menacent la Suisse en tant que place scientifique, selon le SSP. Elles risquent d'entraîner le doublement des taxes d'étudiants, ce qui réduirait l'accès aux hautes écoles aux seules personnes déjà privilégiées.

