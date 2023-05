Jeter des déchets sur la voie publique doit être amendé

Quiconque jette des déchets sur la voie publique doit être puni. Le National est tacitement entré en matière mercredi sur un projet de loi visant à développer l'économie circulaire, qui prévoit spécifiquement de sanctionner l'abandon d'immondices.

Le projet crée un train de mesures destiné à rendre l'économie helvétique plus performante et à réduire son impact environnemental, a salué Susanne Vincenz-Stauffacher (PLR/SG). En outre, le pays se rapprocherait non seulement de ses objectifs climatiques, mais réduirait aussi sa consommation de ressources, a complété Christophe Clivaz (Vert-e-s/VS) pour la commission.

La Suisse, qui doit importer les matières premières a tout intérêt à revaloriser ses déchets, a avancé Beat Flach (PVL/AG). 'Mieux vaut tard que jamais', a déclaré Martina Munz (PS/SH).

Le projet est 'équilibré, à la fois ambitieux et réaliste', a complété Priska Wismer-Felder (C/LU). L'UDC a suivi mais s'est montrée plus critique.

Le projet fait suite à une initiative parlementaire de commission. Le débat se poursuit.

/ATS