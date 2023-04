La Suisse compte plus de 8,8 millions d'habitants

La population suisse a progressé de 0,8% l'an dernier, dépassant les 8,8 millions d'habitants, à 8'812'700, selon des chiffres publiés mardi par l'OFS. Le nombre de décès et de mariages croît aussi, celui des naissances et des divorces chute.

La population résidante permanente a progressé de 73'900 personnes, une hausse égale à celle enregistrée en 2021, précise l'Office fédéral de la statistique (OFS). Tous les cantons ont observé une augmentation. La plus forte a été enregistrée à Schaffhouse et Fribourg (+1,4%), la plus faible dans le Jura (+0,1%).

L'an dernier, la Suisse a déploré 74'300 décès, soit 3100 ou 4,4% de plus qu'en 2021. C'est toutefois moins qu'en 2020, année marquée par le début de la pandémie de Covid‐19 (-1900). Ce nombre élevé de décès est en partie dû au vieillissement de la population: 88% des décès concernaient des personnes de plus de 64 ans, selon l'OFS.

Des pics de décès sont observés en mars, juillet, octobre et décembre 2022. Par rapport aux mois correspondants en 2021, on recense près de 1200 cas supplémentaires en mars, plus de 1000 en juillet et près de 500 de plus en octobre. Ces cas peuvent éventuellement être rapportés aux épisodes grippaux et caniculaires de 2022.

Natalité historiquement basse

Le nombre de naissances vivantes, 82'000, a lui baissé de 8,5% par rapport à l'an dernier. Le contraste avec cette année est particulièrement marqué, car 2021 a été riche en naissances, note l'OFS.

Si l'on considère le nombre de naissances par rapport à la population, la natalité atteint un niveau historiquement bas (9,3 naissances pour 1000 habitants). La diminution concerne pratiquement tous les cantons, sauf Nidwald.

Le nombre de naissances étant bas et celui des décès se maintenant à un niveau élevé, l'accroissement naturel - différence entre naissances et décès - s'est établi à 7750 personnes en 2022. Dans la majeure partie des cantons, les décès ont été plus nombreux que les naissances.

Espérance de vie des femmes en baisse

L'espérance de vie à la naissance des femmes diminue, passant de 85,7 ans en 2021 à 85,4 ans en 2022. Celles des hommes stagne à 81,6 ans.

On observe une évolution similaire pour l'espérance de vie à 65 ans. Celle des femmes recule de 0,2 an, de 22,7 ans en 2021 à 22,5 ans en 2022. Celle des hommes reste à 19,9 ans.

Mariages en vogue

Le nombre de mariage croît, avec 40'700 unions célébrées, soit 11,7% de plus qu'en 2021. On dénombre 1300 mariages hétérosexuels de plus. Contribuent également à l'accroissement environ 700 mariages homosexuels et 2200 conversions de partenariats enregistrés en mariages.

2022 a en revanche connu moins de divorces. Les juges en ont prononcé 16'100 de moins entre personnes hétérosexuelles, en diminution de 6,3%. Si les comportements restent identiques à l'avenir, on estime que près de deux mariages sur cinq (39,4%) pourraient se terminer un jour par un divorce.

Immigration et émigration rebondissent

Après avoir été ralentie pendant les années de pandémie, l'immigration a repris quelque essor. À la fin de l'année, on comptabilisait 190'500 immigrations, cumulant celles des Suisses (21'900) et des étrangers (168'500), soit une progression de 15% par rapport à 2021.

Les émigrations augmentent également; on en enregistre 120'400 (dont 31'300 de Suisses et 89'100 d'étrangers), soit 3,1% de plus que l'année précédente. Le solde migratoire croît par conséquent, passant de 48'900 en 2021 à 70'100 en 2022 (+43,5%). Il explique l'essentiel de la croissance démographique observée entre 2021 et 2022.

Les ressortissants suisses ont moins immigré dans le pays qu'en 2021 (–0,9%), mais ont été plus nombreux à le quitter (+8,9%). Chez les personnes de nationalité étrangère, tant les immigrations que les émigrations ont progressé.

Toutefois, les premières ont augmenté plus fortement que les secondes (respectivement +17,4% et +1,2%). Cette immigration vient avant tout de pays voisins. Comme les années précédentes, les nationalités allemande, italienne et française sont les plus représentées parmi les immigrants.

/ATS