Le Conseil fédéral offre 140 millions d'aide humanitaire

La Suisse doit débloquer un nouveau plan d'aide humanitaire à l'Ukraine de 140 millions de francs, a décidé le Conseil fédéral. L'argent principalement destiné à l’Ukraine servira à réparer les dommages causés aux hôpitaux et à l'infrastructure énergétique.

Le Conseil fédéral a la conviction que le soutien à l’Ukraine doit se poursuivre afin d’améliorer la situation toujours difficile de la population sur place et de garantir le fonctionnement de l’Etat. Concrètement, il propose un nouveau plan d'aide de 114 millions de francs pour l'Ukraine, et 26 millions pour la Moldavie.

En Ukraine, quelque 18 millions de personnes, soit environ 40% de la population, ont actuellement besoin d’aide à cause de la guerre. Ce nouveau train de mesures s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la Suisse, selon le Conseil fédéral.

'Nous aimerions bien investir tout cet argent dans la lutte contre la pauvreté, pour l'éducation, dans la lutte contre le réchauffement climatique', a dit le président de la Confédération Alain Berset lors d'une conférence de presse à Berne. Malheureusement, la guerre brutale de la Russie en a décidé autrement.

Ecoles, hôpitaux, énergie

Les fonds sont destinés notamment à des abris pour les écoles, à la réparation de dommages causés aux hôpitaux et à l’infrastructure énergétique, à de petits crédits destinés aux PME agricoles, au déminage ou encore à la fourniture d’un soutien psychosocial. La mise en oeuvre revient au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et à celui de l'économie (DEFR).

Cette aide est une réponse concrète aux besoins et aux demandes des deux pays, dans des domaines dans lesquels la Suisse dispose d’un savoir-faire spécifique, 'comme le déminage', a précisé le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

Le DFAE et le DEFR apportent à ce programme une contribution de 48 millions de francs provenant de crédits existants. Les 92 millions restants sont des fonds additionnels, qui seront soumis à l’approbation du Parlement dans le cadre du supplément au budget.

'Nous n'avons pas à rougir'

Depuis le 24 février 2022, la Suisse a débloqué environ 1,3 milliard de francs pour des mesures d’aide en faveur de l’Ukraine: plus de 270 millions pour aider le pays dans le cadre de la coopération internationale et d’autres types d’actions, et 1,035 milliard pour l’accueil de réfugiés ukrainiens.

Certains constatent que la Suisse n'est pas première de classe quand on regarde les classements des contributeurs. 'Oui, la Suisse en fait assez. Nous n'avons pas à rougir', a lancé Ignazio Cassis. On peut toujours faire plus, mais l'action de la Suisse est reconnue au niveau international.

/ATS