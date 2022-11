La conseillère d'Etat Nuria Gorrite renonce à son tour

Pressentie pour la succession de Simonetta Sommaruga, la conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite renonce à son tour à se porter candidate. Elle privilégie comme sa collègue de parti Rebecca Ruiz sa fonction actuelle au service du canton.

La socialiste se dit 'heureuse et honorée' que sa candidature ait été envisagée pour le Conseil fédéral, un signe qu'elle interprète comme une reconnaissance du travail accompli pendant 10 ans par la majorité rose-verte au sein du Conseil d’Etat vaudois. Mais après avoir pris le temps de la réflexion, elle a décidé de ne pas se lancer dans la course, a-t-elle indiqué samedi dans un communiqué.

Elue en 2012 au Conseil d'Etat, la ministre de 52 ans préfère poursuivre son engagement pour défendre les priorités cantonales qui lui tiennent à cœur. En particulier les grands projets d'infrastructures de mobilité, qu'elle a initiés depuis ses débuts au gouvernement cantonal. Son département fait également face à des défis comme la politique culturelle.

Hommage à la Bernoise

'Je souhaite m’investir pleinement dans ces dossiers ainsi qu’au service de la population et du canton de Vaud au cours de la nouvelle législature', écrit-elle. L'ancienne syndique de Morges se dit pleinement confiante que le PS suisse proposera des candidatures de qualité pour la succession de Mme Somaruga.

Mme Gorrite a rendu hommage à la conseillère fédérale sur le départ. Simonetta Sommaruga 'a porté avec brio et dignité les thématiques qui font toute la force du parti socialiste: la défense des minorités et de la justice sociale (...), mais aussi la souveraineté numérique ainsi que l’égalité entre femmes et hommes.'

/ATS