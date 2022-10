Ignazio Cassis en visite en Ukraine

Le président de la Confédération Ignazio Cassis est arrivé jeudi en Ukraine. Il a écrit sur Twitter vouloir se faire une idée de la situation de la guerre, de la situation humanitaire et des travaux préparatoires pour la reconstruction du pays.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pour l'heure pas fourni d'informations sur cette visite surprise.

Après le lancement de l'attaque russe contre l'Ukraine le 24 février dernier, le chef de la diplomatie suisse s'était rendu en mars en Pologne et en Moldavie pour y discuter de l'accueil des réfugiés ukrainiens et de l'aide humanitaire pour Kiev et les pays voisins.

La Suisse a par ailleurs accueilli le 5 juillet dernier à Lugano une conférence sur l'Ukraine, à laquelle avaient été conviés les représentants d'environ 40 Etats et d'une quinzaine d'organisations internationales.

Une année après

Ignazio Cassis s'était rendu à Kiev il y a une année, fin octobre 2021, pour préparer cette conférence, qui n'avait pas la même signification à l'époque, avant l'agression russe contre l'Ukraine.

Le conseiller fédéral avait notamment rencontré le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. Pendant son séjour à Kiev, Ignazio Cassis avait aussi été reçu par le président Volodymyr Zelenskyy dans le cadre d'une visite de courtoisie. Il s'était aussi entretenu avec son homologue Dmytro Kuleba.

Les deux hommes avaient évoqué la conférence de Lugano, ainsi que la situation en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. M. Cassis avait réitéré le soutien de la Suisse en faveur de l’intégrité territoriale de l'Ukraine et d'un règlement pacifique du conflit. Le conseiller fédéral s'était aussi rendu dans la ville portuaire d'Odessa.

/ATS