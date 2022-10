Michèle Blöchliger se porte candidate à la succession d'Ueli Maurer

La conseillère d'Etat nidwaldienne Michèle Blöchliger (UDC), 55 ans, se porte candidate à la succession d'Ueli Maurer au Conseil fédéral, a-t-elle annoncé lundi à Stans. Elle est la première femme à se lancer dans la course. Trois autres candidats sont déjà en lice.

'Je suis prête à me présenter, avec le respect dû à la tâche. Je suis candidate' au Conseil fédéral, a déclaré l'actuelle ministre des finances du canton de Nidwald. 'J'ai bien réfléchi avant de me décider'. En cas d'élection, le canton de Nidwald serait pour la première fois représenté au gouvernement fédéral.

Après avoir discuté avec son entourage, elle a décidé de se porter candidate. Son mari et ses enfants l'ont soutenue dans cette décision, a-t-elle précisé. Les deux élus nidwaldiens aux Chambres fédérales, son collègue de parti et conseiller national Peter Keller et le conseiller aux Etats Hans Wicki (PLR), présents à la conférence de presse, soutiennent également sa candidature.

Intégrité et pragmatisme

Siéger au Conseil fédéral exige 'intégrité' et 'pragmatisme', a souligné Michèle Blöchliger en s'exprimant en français. Il faut des 'qualités humaines' et on doit 'prendre en considération les différentes régions linguistiques'. La conseillère d'Etat parle aussi l'italien et l'anglais.

Michèle Blöchliger est née à Bâle, où elle a fait ses études de droit, et habite à Hergiswil (NW). Elle est avocate. Elle a travaillé dans des études et pour des grandes banques. Elle a aussi dirigé une PME dans le canton de Zoug. Au niveau politique, elle a présidé la section cantonale de l'UDC lors de sa fondation en 1999, jusqu'en 2005. Michèle Blöchliger est membre du comité de l'UDC suisse depuis 2000.

Elle a siégé de 2002 à 2018 au parlement cantonal, qu'elle a présidé en 2017/2018. Elle a été élue en 2018 au gouvernement de Nidwald où elle a d'abord dirigé le département de la santé et des affaires sociales avant de prendre celui des finances cette année.

Economie et politique

Le président cantonal de l'UDC Roland Blättler a souligné que Michèle Blöchliger dispose d'une grande expérience aussi bien au niveau économique que politique. Nidwald doit enfin être représenté au Conseil fédéral, a-t-il ajouté. La candidature de Michèle Blöchliger doit encore être soumise au vote d'une assemblée extraordinaire de l'UDC de Nidwald qui aura lieu mercredi, a précisé le président.

Michèle Blöchliger est la première femme à se porter candidate à la succession d'Ueli Maurer. Les trois autres candidats qui se sont déjà annoncés sont le ministre des finances du canton de Zoug Heinz Tännler, le conseiller national bernois Albert Rösti et le conseiller aux Etats bernois Werner Salzmann.

Plusieurs favorites ont décliné l'offre. Il s'agit notamment de la conseillère nationale grisonne et vice-présidente de l'UDC Magdalena Martullo-Blocher, de la conseillère d'Etat zurichoise Natalie Rickli et de la conseillère nationale st-galloise Esther Friedli.

Le délai pour le dépôt des candidatures par les sections cantonales auprès de la commission de sélection de l'UDC est vendredi prochain. Il appartiendra ensuite au groupe parlementaire de proposer un ou plusieurs candidat(s) à l'Assemblée fédérale qui élira le prochain conseiller fédéral le 7 décembre.

