Réunion entre la Confédération et les cantons sur la crise

Le ministre de la santé Alain Berset a rencontré jeudi des représentants des cantons pour discuter des prochaines étapes de la lutte contre le coronavirus. Il a notamment été question des critères pour les manifestations de plus de 1000 personnes dès le 1er octobre.

La Confédération et les cantons ont souligné conjointement que malgré le nombre croissant de cas, la situation reste sous contrôle, selon un communiqué commun de Département fédéral de l'intérieur (DFI) et de la Conférence des gouvernements cantonaux de la santé (CDS). Le traçage des contacts fonctionne bien au niveau des cantons. La situation est cependant suivie de près, car elle pourrait changer rapidement, précise la communication.

Les représentants de la Confédération et des cantons ont également discuté des critères d'autorisation des évènements de plus de 1000 personnes dès le début du mois d'octobre. Après l'annonce de cette mesure d'assouplissement, les cantons avaient exigé des conditions-cadres efficaces pour l'organisation de ces événements.

Règles spécifiques pour le foot

Le Conseil fédéral n'a pas encore pris de décisions sur la question. Le DFI soumettra au Conseil fédéral les exigences à remplir pour de tels rassemblements d'ici le 2 septembre, précise le communiqué.

Des règles spécifiques devraient s'appliquer aux matchs des ligues nationales de football et de hockey sur glace. Le Conseil fédéral précise qu'une réunion avec des représentants des ligues professionnelles et de Swiss Olympic a déjà eu lieu. Des échanges avec d'autres associations sportives et culturelles sont prévus.

Depuis la mi-juin, ce sont principalement les cantons qui sont chargés de gérer une augmentation des cas de coronavirus en utilisant des mesures appropriées. Ces dernières semaines, plusieurs cantons ont décidé de renforcer les mesures de lutte contre le coronavirus, notamment en rendant obligatoire le port du masque dans les magasins ou les écoles.

/ATS