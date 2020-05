L'UDC demande la levée immédiate de l'état d'urgence, au vu des dégâts qu'il occasionne à l'économie. Son immobilisation coûte à la Suisse quelque 6 milliards de francs par semaine.

Lors de la session extraordinaire qui s'ouvre lundi, le groupe UDC va déposer une intervention demandant outre la levée de l'état d'urgence la fin de versements de nouveaux subsides sur la base du droit d'urgence et combattant l'idée que l'Etat force les bailleurs de renoncer aux loyers. Sur ce dernier point, le groupe estime qu'il s'agirait purement et simplement d'une expropriation imposée par l'Etat.

Les mesures du Conseil fédéral contre le coronavirus ont des effets désastreux sur l'économie. Plus d'un tiers des salariés sont au chômage partiel et plus de 150'000 personnes ont perdu leur emploi, relève l'UDC. Elle ne veut pas encore alourdir la facture.

La formation prône dès lors également de suspendre la libre circulation des personnnes pour engager en priorité des chômeurs suisses et de cesser de distribuer des centaines de millions de francs à l'étranger. En outre, le Conseil fédéral doit accélérer la prévention de crises, 'ce qui a manifestement été négligé jusqu'ici', notamment pour le matériel médical et de prévention, écrit l'UDC.

Vivre normalement

Constatant que jusqu'à 97% des décès concernent des personnes âgées de plus de 65 ans affectées de pathologies préexistantes, l'UDC estime qu'il suffit que ces dernières s'isolent. Les autres, tant les personnes âgées en bonne santé que les plus jeunes doivent à nouveau pouvoir se rendre dans les magasins, travailler et particper à la vie sociale, bref vivre normalement.

/ATS