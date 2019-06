Des Vaudruziens toujours privés d'électricité ou de chauffage

Les Vaudruziens ne sont pas encore sortis de leur peine. Plusieurs immeubles étaient toujours privés d'électricité ou de chauffage dimanche, après les fortes intempéries essuyées par la région dans la nuit de vendredi à samedi.

La nappe phréatique reste très haute, indique dimanche la responsable communale de crise Anne-Christine Pellissier à Keystone-ATS. Malgré les pompages, certains sous-sols sont toujours inondés. 'Cette nuit, nous avons pompé un million de litres d'eau à un endroit. Et ce matin, les caves étaient de nouveau remplies.'

Deux immeubles d'une vingtaine de logements restent ainsi sans électricité, parce que leurs tableaux électriques se situent dans des pièces inondées. Leurs habitants devront être relogés, informe la conseillère communale actuellement sur place en train de recenser les différents problèmes auxquels la population doit faire face.

D'autres bâtiments sont privés de chauffage, et donc d'eau chaude, pour les mêmes raisons. Les douches de la salle de gymnastique ont été mises à disposition des citoyens. Mais il y a aussi une grande vague de solidarité, confie Anne-Christine Pellissier. Des voisins ont ouvert les portes de leurs salles de bain, proposé de laver le linge sale ou encore d'aider à déblayer les édifices encombrés.

Autre bonne nouvelle: la femme grièvement blessée est désormais sortie d'affaire. Son pronostic vital n'est plus engagé, précise la responsable communale. Et plus personne n'est hospitalisé. Les intempéries avaient fait quatre blessés au total.

Route toujours fermée

Difficile d'estimer combien de temps sera encore nécessaire pour déblayer les maisons et les villages touchés. Les cours d'eau sont rentrés dans leurs lits, mais la boue est encore présente dans de nombreux endroits.

La route principale entre Villiers et St-Imier (BE) reste elle fermée pour une durée indéterminée. L'axe est détruit par endroits et sa reconstruction prendra du temps.

Les dommages devraient se chiffrer en millions de francs, selon la Mobilière, qui assure 40% des ménages de Dombresson et Villiers. L'assureur a dépêché un inspecteur des sinistres sur place dès samedi. Il indique par ailleurs avoir déjà reçu une centaine de déclarations de sinistre dans un communiqué publié dimanche.

Faire bouillir l'eau

Même s'il ne devrait pas y avoir de risques, Anne-Christine Pellissier recommande de continuer à faire bouillir l'eau avant de la consommer. De l'eau en bouteille est également distribuée aux personnes privées d'électricité, ne pouvant par conséquent pas utiliser leur bouilloire ou plaques électriques.

La conseillère communale rappelle également que ligne téléphonique d'urgence est toujours active. Les habitants peuvent y annoncer leurs problèmes et demander de l'aide par ce biais.

/ATS