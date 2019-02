Une nuit en images

Du noir, du blanc et des couleurs. La 8e Nuit de la photo a lieu samedi dans divers lieux de La Chaux-de-Fonds. La manifestation commence à 17h au Club 44 avec une conférence des lauréats de l’édition précédente, Yves Marchand et Romain Meffre, intitulée Une archive grand format des monuments en ruine. Des expositions et projections attendent ensuite les amateurs à travers la Métropole horlogère, dans les Musées des beaux-arts, d’horlogerie et d’histoire, à l’Ancien Manège, à l’ABC, au Temple allemand et à l’ESTER.

L’année dernière, le photographe David Marchon avait reçu une bourse de 5'000 francs de la Société neuchâteloise de médecine du sport pour son travail Au contour d’Elsa. Grâce à ce montant, il a suivi pendant un an une petite fille atteinte du syndrome du cri du chat, une maladie orpheline. Le résultat de ce reportage est à découvrir au Club 44. Au fil des mois, son regard sur la petite Elsa a beaucoup changé.