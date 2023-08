SolidaritéS veut proposer des alternatives

Le parti se positionne également en défenseur des minorités et des personnes migrantes. « On broie des êtres humains », pour Mila Meury qui pointe du doigt les durcissements successifs de la politique d’asile. À ses yeux, « toute personne doit pouvoir obtenir l’asile en Suisse ».





Un programme teinté d’écologie

SolidaritéS s’empare également de la thématique écologique. « On est tous dans la même tempête, mais pas tous dans le même bateau », image Nathalie Delbrouck. Pour elle, les personnes qui souffrent des conséquences du réchauffement climatique ne sont pas celles qui en portent la responsabilité. Le parti appelle ainsi à mettre fin aux politiques de profit, à réduire la consommation et à stopper les investissements polluants. En matière de mobilité et pour favoriser les transports publics, il vise un abonnement général à 1'000 francs et à 500 francs pour les jeunes.

SolidaritéS s’inscrit dans un apparentement général à gauche pour ces élections fédérales. /sbe