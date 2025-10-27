Altin Azemi, de Xamax à l'équipe de Suisse 

Altin Azemi n’est pas qu’un diamant brut pour Neuchâtel Xamax : ce pur numéro 10 s’était révélé au public de La Maladière le 31 mars, en inscrivant un coup-franc d’anthologie, devenant à 15 ans 11 mois et deux jours le plus jeune buteur de l’histoire de la Challenge League. Et son talent profite aussi à l’équipe nationale de sa classe d’âge.

L’ancien junior de Boudry entame avec la nouvelle génération de l’équipe de Suisse des moins de 17 ans la campagne de qualification pour l’Euro et la Coupe du monde 2026, ce mardi en Slovaquie. En l’espace d’une semaine, les jeunes Suisses auront disputé trois matches, contre le pays hôte mardi, face à St-Marin vendredi et contre la Bulgarie, lundi 3 novembre. .

Altin Azemi est un milieu de terrain offensif, l’homme par qui passe souvent les ballons, un régisseur qui lui avait valu auparavant de porter le brassard de capitaine aussi bien avec l’équipe nationale des moins de 15 que des moins 16 ans. Le jeune xamaxien dit assumer ces responsabilités sans pression : « Je le prenais vraiment comme de la joie, avec beaucoup de fierté. »