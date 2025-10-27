Altin Azemi, de Xamax à l'équipe de Suisse 

C’est un talent non pas seulement pour Neuchâtel Xamax mais aussi du football helvétique : Altin Azemi entame mardi avec la Suisse des moins de 17 ans les éliminatoires pour l’Euro et le Mondial 2026. Un maillot national qu’il porte avec fierté.
Altin Azemi n’est pas qu’un diamant brut pour Neuchâtel Xamax : ce pur numéro 10 s’était révélé au public de La Maladière le 31 mars, en inscrivant un coup-franc d’anthologie, devenant à 15 ans 11 mois et deux jours le plus jeune buteur de l’histoire de la Challenge League. Et son talent profite aussi à l’équipe nationale de sa classe d’âge.
L’ancien junior de Boudry entame avec la nouvelle génération de l’équipe de Suisse des moins de 17 ans la campagne de qualification pour l’Euro et la Coupe du monde 2026, ce mardi en Slovaquie. En l’espace d’une semaine, les jeunes Suisses auront disputé trois matches, contre le pays hôte mardi, face à St-Marin vendredi et contre la Bulgarie, lundi 3 novembre. .
Altin Azemi est un milieu de terrain offensif, l’homme par qui passe souvent les ballons, un régisseur qui lui avait valu auparavant de porter le brassard de capitaine aussi bien avec l’équipe nationale des moins de 15 que des moins 16 ans. Le jeune xamaxien dit assumer ces responsabilités sans pression : « Je le prenais vraiment comme de la joie, avec beaucoup de fierté. »
Altin Azemi : « De la fierté, surtout avec le maillot national sur les épaules. »
Avec ses coéquipiers helvétiques, Altin Azemi entame une campagne qui pourrait le conduire à l’Euro et au Mondial des moins de 17 ans 2026. Il y a quinze ans, en 2009, les « Rougets » avaient été sacrés champions du monde dans cette catégorie d’âge. Une formation dans laquelle évoluait un certain Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez : « En tant que joueur, cela fait rêver », s’enthousiasme Altin Azemi.
« Cela donne vraiment envie d’y aller. »
Altin Azemi peut s’inscrire comme un pilier de l’équipe de Suisse des moins de 17 ans. On pourrait aussi imaginer qu’il se tourne à futur vers le Kosovo, son pays d’origine. D’autres jeunes de troisième génération – formés en Suisse – ont déjà fait le pas. En l’état, l’ancien junior de Boudry botte lucidement en touche, ou plutôt se concentre sur l’essentiel : « Je n’y pense pas, je suis déjà très heureux de jouer avec l’équipe de Suisse des moins 17 ans. »
« Ce qui va passer dans le futur, on ne sait jamais. »
La difficulté pour un jeune homme de 16 ans doit surtout consister à faire face à l’intérêt qu’il porte, non pas forcément de son pays d’origine, mais des médias, des agents de joueurs ou d’autres clubs. Altin Azemi dit le gérer aisément avec l’insouciance de sa jeunesse et sous le contrôle de sa famille : « J’essaie vraiment de faire abstraction de ça et de penser en priorité au football. »
« Je pense aussi à donner une bonne image hors du terrain. »
Dans l’immédiat, la première préoccupation de la pépite de Neuchâtel Xamax est de décrocher la victoire avec la Suisse, ce mardi en Slovaquie, première étape de la campagne de qualification pour l’Euro et le Mondial 2026 des moins de 17 ans. /mne