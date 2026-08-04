L'énergie du lac pour alimenter des quartiers en chaleur

Une future station de pompage à Neuchâtel doit permettre de valoriser l'énergie thermique du ...
L'énergie du lac pour alimenter des quartiers en chaleur

Une future station de pompage à Neuchâtel doit permettre de valoriser l'énergie thermique du lac afin d'alimenter les quartiers en chaleur et en froid. Cette infrastructure a été mise à l'enquête publique.

Le réseau permettra de couvrir les besoins en chaleur des quartiers de Monruz et de la Coudre, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 1'100 ménages. (Photo : Keystone/Laurent Gilliéron) Le réseau permettra de couvrir les besoins en chaleur des quartiers de Monruz et de la Coudre, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 1'100 ménages. (Photo : Keystone/Laurent Gilliéron)

La future station de pompage du Nid-du-Crô est au cœur du programme Monruz, porté par le fournisseur d'électricité et d'eau neuchâtelois Viteos. Elle alimentera en chaleur et en froid les quartiers de Monruz et de la Coudre, indiquent mardi la ville de Neuchâtel et Viteos dans un communiqué commun.

Maillon central du futur réseau, la station de pompage prélèvera l'eau du lac à environ 60 mètres de profondeur, où sa température reste naturellement stable à 7°C tout au long de l'année.

En hiver, la chaleur présente dans l'eau du lac sera valorisée par des pompes à chaleur afin de produire l'énergie nécessaire au chauffage des bâtiments. Le système fonctionnera en sens inverse en été: la fraîcheur naturelle du lac pourra être utilisée directement pour refroidir certains bâtiments et sites industriels situés le long du littoral, sans recourir à des installations de climatisation énergivores. L'eau prélevée sera restituée au lac via une autre conduite.


Impact « limité »

Ce réseau permettra de couvrir environ deux tiers des besoins en chaleur des quartiers de Monruz et de la Coudre, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 1100 ménages

Le projet aura un impact « limité » sur la population, la faune et le lac, la technologie mise en place s'appuyant sur des bases scientifiques solides, selon le communiqué. De plus, la station sera entièrement enterrée afin de préserver la qualité du site du Nid-du-Crô. Seuls quelques accès techniques et éléments de ventilation resteront visibles.

Si les autorisations nécessaires sont obtenues, les travaux devraient débuter au début de l'année 2027, pour une mise en service prévue fin 2028. /ats


 

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