Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Le festival ouvre ses portes dès ce jeudi à Bienne. Pour cette édition 2026, il espère à nouveau ...
Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Le festival ouvre ses portes dès ce jeudi à Bienne. Pour cette édition 2026, il espère à nouveau réunir entre 80 et 90 000 personnes sur dix jours.

Le Lakelive a lieu jusqu'au 8 août au bord du lac de Bienne. Le Lakelive a lieu jusqu'au 8 août au bord du lac de Bienne.

Derniers préparatifs au bord du lac de Bienne : le Lakelive ouvre ses portes ce jeudi, pour dix jours de festivités. Pour cette édition 2026, il espère à nouveau réunir entre 80 et 90 000 personnes sur dix jours. L'année passée, il avait dépassé les 90 000 visiteurs, un record de fréquentation.

Lenny Kravitz, Amy Macdonald ou encore Macklemore: les têtes d'affiche sont à nouveau connues à l'international. C'est un véritable défi de les inviter, mais au fil des années, Lakelive a su se faire un nom.

Lukas Hohl, co-organisateur du Lakelive, fait le point sur le programme avant l’ouverture.

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Nouveauté cette année: une nouvelle scène près de la plage, mais également le KIDS Open Air bilingue avec un programme riche pour les enfants. Henry Dès y est attendu.

Plusieurs festivals ont été contraints d'annuler leur édition 2026 en raison de questions budgétaires. Mais le Lakelive tient bon, selon Lukas Hohl, co-organisateur du festival.

Lukas Hohl, co-organisateur du festival.

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Le Lakelive a lieu jusqu'au 8 août au bord du lac de Bienne. /mbe-jdj


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