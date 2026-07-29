Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Derniers préparatifs au bord du lac de Bienne : le Lakelive ouvre ses portes ce jeudi, pour dix jours de festivités. Pour cette édition 2026, il espère à nouveau réunir entre 80 et 90 000 personnes sur dix jours. L'année passée, il avait dépassé les 90 000 visiteurs, un record de fréquentation.

Lenny Kravitz, Amy Macdonald ou encore Macklemore: les têtes d'affiche sont à nouveau connues à l'international. C'est un véritable défi de les inviter, mais au fil des années, Lakelive a su se faire un nom.