Le nouveau maillot domicile de Xamax rappelle le titre de champion de Suisse

Présenté ce lundi, le nouveau maillot domicile de Neuchâtel Xamax revisite le logo porté lors ...
Le nouveau maillot domicile de Xamax rappelle le titre de champion de Suisse

Présenté ce lundi, le nouveau maillot domicile de Neuchâtel Xamax revisite le logo porté lors du titre de champion de Suisse, remporté il y a 40 ans.

Le nouveau maillot rappelle qu'il y a 40 ans, Neuchâtel Xamax entrait dans la saison qui l'a vu devenir champion de Suisse. (Photo : Neuchâtel Xamax Le nouveau maillot rappelle qu'il y a 40 ans, Neuchâtel Xamax entrait dans la saison qui l'a vu devenir champion de Suisse. (Photo : Neuchâtel Xamax

Il y a 40 ans, lors de la saison 1986-1987, Neuchâtel Xamax soulevait le trophée du championnat de Suisse pour la première fois. Les « rouge et noir » célèbrent ce titre avec leur nouveau maillot domicile, reprenant le logo qui l’affublait à l’époque.

A noter que la même année, le club rencontrait le Real Madrid pour le quart de finale de la Coupe UEFA. La tenue sera proposée en magasin et en ligne dès mardi. Le maillot sera porté par les joueurs vendredi, à l’occasion de l’ultime match de préparation contre le FC La Chaux-de-Fonds. /comm-bla


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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