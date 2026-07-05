Les hauts et les bas de Loïc Berger

Le Neuchâtelois a participé pour la dernière fois de sa carrière aux Championnats du monde juniors de course d’orientation, cette semaine à Karlskrona en Suède. Un titre, une médaille de bronze, deux disqualifications : Loïc Berger a connu des Mondiaux « assez spéciaux ».
Loïc Berger a vécu des Mondiaux plutôt spéciaux cette semaine en Suède. Et ce, à plusieurs titres. Déjà parce que l’orienteur neuchâtelois de 20 ans a disputé ses derniers Championnats du monde chez les juniors. Mais aussi en raison de résultats en dents de scie. Deux disqualifications, une 37e place, un titre et une médaille de bronze : Karlskrona a été le théâtre des hauts et des bas de Loïc Berger. « C’est des choses qui habituellement ne m’arrivent jamais », raconte l’orienteur à propos de ses erreurs en sprint et sur la moyenne distance. « La dernière fois que j’ai été disqualifié, ça remonte à il y a plusieurs années, donc que ça arrive deux fois à des compétitions autant importantes, c’était assez terrible », reconnaît Loïc Berger. Mais le Neuchâtelois a su se remobiliser après ces deux disqualifications : une fois en allant cueillir l’or en relais sprint mixte et ensuite en relais en forêt. « Je voyais que j’avais la capacité de faire de bons résultats […] mentalement, ça a quand même aidé de savoir ça », explique-t-il.
Loïc Berger : « Deux erreurs ‘administratives’ et assez stupides. »
Un statut de favori à endosser en relai sprint
L’équipe de Suisse a remporté l’or en relai sprint mardi, une compétition qui se déroulait en ville. « C’était assez spécial, on était les grands favoris, surtout avec les très bons résultats des membres de l’équipe la veille en sprint individuel », relève Loïc Berger.
« Il y avait quand même pas mal de pression et d’attentes. »
La der’ avec les juniors
Ces Mondiaux étaient les derniers en compétition avec les juniors pour Loïc Berger. Le Neuchâtelois avait de la peine à réaliser dimanche matin sur la route du retour de Karlskrona. « Ça veut dire la dernière fois que je suis avec ces juniors qui étaient toujours les mêmes ces six dernières années depuis que je fais des Championnats d’Europe et du monde juniors, donc c’est toujours un peu la même famille », confie Loïc Berger. Et même s’il retrouvera la plupart chez les élites, « ce sera d’autres formats de compétitions, des autres personnes, un autre cadre ».
« Un mélange entre un accomplissement et une certaine inconnue. »
Loïc Berger rentre désormais en Suisse et va enchaîner, « plutôt pour le plaisir », un mois de camp en altitude, avec un accent mis sur le trail. L’idée est de se faire « une bonne base physique pour la saison d’automne », mais aussi de faire une pause mentale après cette semaine intense. /lgn