Les hauts et les bas de Loïc Berger

Loïc Berger a vécu des Mondiaux plutôt spéciaux cette semaine en Suède. Et ce, à plusieurs titres. Déjà parce que l’orienteur neuchâtelois de 20 ans a disputé ses derniers Championnats du monde chez les juniors. Mais aussi en raison de résultats en dents de scie. Deux disqualifications, une 37e place, un titre et une médaille de bronze : Karlskrona a été le théâtre des hauts et des bas de Loïc Berger. « C’est des choses qui habituellement ne m’arrivent jamais », raconte l’orienteur à propos de ses erreurs en sprint et sur la moyenne distance. « La dernière fois que j’ai été disqualifié, ça remonte à il y a plusieurs années, donc que ça arrive deux fois à des compétitions autant importantes, c’était assez terrible », reconnaît Loïc Berger. Mais le Neuchâtelois a su se remobiliser après ces deux disqualifications : une fois en allant cueillir l’or en relais sprint mixte et ensuite en relais en forêt. « Je voyais que j’avais la capacité de faire de bons résultats […] mentalement, ça a quand même aidé de savoir ça », explique-t-il.