« Le monde en cause » : le fléau des paris sportifs au Brésil

En cette période de Coupe du monde de football, les paris sportifs prennent l’ascenseur. S’ils ...
« Le monde en cause » : le fléau des paris sportifs au Brésil

En cette période de Coupe du monde de football, les paris sportifs prennent l’ascenseur. S’ils ramènent une enveloppe bienvenue au niveau fiscal, les conséquences sont importantes sur la société.

La hausse des paris sportifs suscitent de l'inquiétude au Brésil. (Photo d'illustration).  La hausse des paris sportifs suscitent de l'inquiétude au Brésil. (Photo d'illustration). 

La qualification du Brésil pour les 16e de finale de la Coupe du monde de football a ravi les supporters de la Seleçao. Et sans doute encore davantage les sites de paris sportifs en ligne dont les affaires déjà juteuses devraient connaître une flambée, malgré les graves problèmes de surendettement qu’ils provoquent. Les autorités s’alarment de la tendance observée dans le pays. Les explications de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

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Il y a toutefois aussi un revers de la médaille à ces paris sportifs :

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