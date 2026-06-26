« Le monde en cause » : le fléau des paris sportifs au Brésil

La qualification du Brésil pour les 16e de finale de la Coupe du monde de football a ravi les supporters de la Seleçao. Et sans doute encore davantage les sites de paris sportifs en ligne dont les affaires déjà juteuses devraient connaître une flambée, malgré les graves problèmes de surendettement qu’ils provoquent. Les autorités s’alarment de la tendance observée dans le pays. Les explications de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

