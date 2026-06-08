Occupation illégale à Serrières : le collectif veut poursuivre ses activités

Les anciens abattoirs de Serrières sont occupés. Le collectif ABAL, pour Association Bénévole Autogérée du Littoral, s’y est installé samedi, pour créer « un lieu dédié à la culture comme vecteur essentiel de lien social et d’entraide ». L’occupation s’est toutefois faite sans aucune autorisation. Le Conseil communal de Neuchâtel, dans un communiqué, dit « regretter profondément » d'avoir été mis devant le fait accompli.