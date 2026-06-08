Occupation illégale à Serrières : le collectif veut poursuivre ses activités

Le collectif ABAL, pour Association Bénévole Autogérée du Littoral, a pris possession des anciens abattoirs de Serrières depuis samedi. L’action se poursuit, en attendant une décision de la Ville de Neuchâtel.
Les anciens abattoirs de Serrières sont occupés. Le collectif ABAL, pour Association Bénévole Autogérée du Littoral, s’y est installé samedi, pour créer « un lieu dédié à la culture comme vecteur essentiel de lien social et d’entraide ». L’occupation s’est toutefois faite sans aucune autorisation. Le Conseil communal de Neuchâtel, dans un communiqué, dit « regretter profondément » d'avoir été mis devant le fait accompli.
Binni, porte-voix du collectif : « Toutes les autres démarches, qui ne sont pas de l’occupation, prennent énormément de temps. »
Un dossier a toutefois été transmis à la Ville de Neuchâtel, propriétaire du bâtiment, pour une légalisation de la démarche. Celle-ci a confirmé avoir reçu une demande d’occupation de l’espace par voie de contrat de prêt à usage.
Ritournelle, porte-voix du collectif : « On n’a pas envie de rester en situation irrégulière pendant des mois. »
Pour l’heure, la Ville de Neuchâtel n’a pas communiqué de décision quant à une éventuelle demande d’évacuation du site. Les anciens abattoirs, inutilisés depuis 1994, étaient destinés à la démolition, sans toutefois de calendrier précis d’une telle intervention. /bla