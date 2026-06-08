Occupation illégale à Serrières : le collectif veut poursuivre ses activités

Le collectif ABAL, pour Association Bénévole Autogérée du Littoral, a pris possession des anciens ...
Occupation illégale à Serrières : le collectif veut poursuivre ses activités

Le collectif ABAL, pour Association Bénévole Autogérée du Littoral, a pris possession des anciens abattoirs de Serrières depuis samedi. L’action se poursuit, en attendant une décision de la Ville de Neuchâtel.

Le collectif ABAL occupe les anciens abattoirs de Serrières, à Neuchâtel, pour y créer un lieu culturel et social. Le collectif ABAL occupe les anciens abattoirs de Serrières, à Neuchâtel, pour y créer un lieu culturel et social.

Les anciens abattoirs de Serrières sont occupés. Le collectif ABAL, pour Association Bénévole Autogérée du Littoral, s’y est installé samedi, pour créer « un lieu dédié à la culture comme vecteur essentiel de lien social et d’entraide ». L’occupation s’est toutefois faite sans aucune autorisation. Le Conseil communal de Neuchâtel, dans un communiqué, dit « regretter profondément » d'avoir été mis devant le fait accompli.

Binni, porte-voix du collectif : « Toutes les autres démarches, qui ne sont pas de l’occupation, prennent énormément de temps. »

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Un dossier a toutefois été transmis à la Ville de Neuchâtel, propriétaire du bâtiment, pour une légalisation de la démarche. Celle-ci a confirmé avoir reçu une demande d’occupation de l’espace par voie de contrat de prêt à usage.

Ritournelle, porte-voix du collectif : « On n’a pas envie de rester en situation irrégulière pendant des mois. »

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Pour l’heure, la Ville de Neuchâtel n’a pas communiqué de décision quant à une éventuelle demande d’évacuation du site. Les anciens abattoirs, inutilisés depuis 1994, étaient destinés à la démolition, sans toutefois de calendrier précis d’une telle intervention. /bla


 

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