Faillite d’Air Mountain : pas si simple de trouver de nouveaux avions

Un manque à gagner pour les Eplatures

L’aéroport des Eplatures suit aussi de près la situation. Il délivre différents services pour ces vols commerciaux directement à la compagnie, qui est en faillite. De plus, explique Raphaël Boichat, son directeur, il y a un manque à gagner en raison des taxes d’atterrissage qui ne sont pas perçues. Difficile à chiffrer pour le moment ces pertes.





Des solutions pour les clients

VT Vacances a proposé, comme il doit légalement le faire, des solutions pour les passagers qui ne peuvent pas décoller et atterrir à La Chaux-de-Fonds. Ils ont le choix de garder leur destination, en l’occurrence la Corse ou la Sardaigne, choisir un autre lieu au départ de Berne, Bâle ou Genève, moyennant une compensation financière ou annuler leur voyage. Stéphane Jayet, codirecteur et coadministrateur du voyagiste VT Vacances explique qu’une majorité de clients n’acceptent pas les propositions qui leur sont faites « pour une seule simple et bonne raison, c’est que la valeur ajoutée d’un départ Chaux-de-Fonds est inégalable avec le départ d’un grand aéroport. » Les personnes qui déclinent les offres sont entièrement remboursées.