Faillite d’Air Mountain : pas si simple de trouver de nouveaux avions

À la suite de l’arrêt des trajets aux départs de La Chaux-de-Fonds en raison de la faillite de la compagnie valaisanne, VT Vacances cherche des solutions. Le voyagiste doit composer avec les exigences en lien avec les vols commerciaux pour trouver des alternatives. Cet arrêt représente aussi un manque à gagner pour l’aéroport.
VT Vacances reste confiant. Le Tour opérateur vaudois cherche des solutions pour poursuivre ses vols commerciaux aux départs des Eplatures à La Chaux-de-Fonds. Arcinfo annonçait lundi qu’en raison de problèmes financiers, les avions d’Air Mountain étaient cloués au sol depuis le 30 mai. Le lendemain, la RTS indiquait que la société valaisanne avait été déclarée en faillite.
VT Vacances proposait jusqu’à présent quatre liaisons hebdomadaires à destination de la Corse et de la Sardaigne dans des appareils pour huit personnes. Le voyagiste vaudois a, pour l’instant, annulé tous ses vols jusqu’au 22 juin. D’autres pourraient être supprimés en fonction de l’évolution de la situation. Actuellement, VT Vacances cherche des solutions pour affréter des avions avec d’autres compagnies. Rien n’est conclu pour le moment. Il faut dire qu’en réalisant des vols commerciaux et pas privés au départ des Eplatures, VT Vacances doit répondre à un certain nombre d’exigences, comme l’explique, Stéphane Jayet, codirecteur et coadministrateur du voyagiste.
Stéphane Jayet : « Les demandes sont plus compliquées. Il faut aussi avoir une certification au niveau du type d’appareils. »
Un manque à gagner pour les Eplatures
L’aéroport des Eplatures suit aussi de près la situation. Il délivre différents services pour ces vols commerciaux directement à la compagnie, qui est en faillite. De plus, explique Raphaël Boichat, son directeur, il y a un manque à gagner en raison des taxes d’atterrissage qui ne sont pas perçues. Difficile à chiffrer pour le moment ces pertes.
Des solutions pour les clients
VT Vacances a proposé, comme il doit légalement le faire, des solutions pour les passagers qui ne peuvent pas décoller et atterrir à La Chaux-de-Fonds. Ils ont le choix de garder leur destination, en l’occurrence la Corse ou la Sardaigne, choisir un autre lieu au départ de Berne, Bâle ou Genève, moyennant une compensation financière ou annuler leur voyage. Stéphane Jayet, codirecteur et coadministrateur du voyagiste VT Vacances explique qu’une majorité de clients n’acceptent pas les propositions qui leur sont faites « pour une seule simple et bonne raison, c’est que la valeur ajoutée d’un départ Chaux-de-Fonds est inégalable avec le départ d’un grand aéroport. » Les personnes qui déclinent les offres sont entièrement remboursées.
« Il y a une majorité de clients qui ne souhaitent pas accepter les propositions qui leur sont faites. »
VT Vacances veut maintenir ses offres au départ de La Chaux-de-Fonds parce qu’elles fonctionnent très bien. Stéphane Jayet explique « qu’on a un très, très fort succès sur ce produit. Il y a une très forte demande. » Le taux d’occupation des appareils est de 90%. Stéphane Jayet reste confiant et espère trouver une solution pour maintenir ces liaisons. /sma