Plus de 17'000 appels en 2025 pour La Main Tendue Nord-Ouest

Le service d’aide par téléphone tire le bilan avec des chiffres stables. Il a repris la ligne ...
Plus de 17'000 appels en 2025 pour La Main Tendue Nord-Ouest

Le service d’aide par téléphone tire le bilan avec des chiffres stables. Il a repris la ligne nationale contre les violences, notamment domestiques.

La trentaine de bénévoles de la Main Tendue Nord-Ouest a traité plus de 17'000 appels en 2025.  (photo libre de droits) La trentaine de bénévoles de la Main Tendue Nord-Ouest a traité plus de 17'000 appels en 2025.  (photo libre de droits)

La trentaine de bénévoles de la Main Tendue Nord-Ouest a traité plus de 17'000 appels en 2025. Un chiffre stable par rapport à 2024, selon l’organisation. Le 143 est utilisé par ses bénéficiaires pour parler de souffrance psychique, de solitude et de difficultés liées à la gestion du quotidien.


Un tournant stratégique

L’année passée était aussi caractérisée par la reprise, en novembre, de la ligne nationale contre les violences, notamment domestiques. La Main Tendue Nord-Ouest assure désormais la permanence de ce service la nuit, les week-ends et les jours fériés. « C’est un tournant stratégique rempli de sens », indique son directeur, Christophe Amstutz.

« Pour nous c'est important de pouvoir valider la souffrance de toutes ces personnes en situation de violence »

Ecouter le son

La campagne de formation 2025-2026 de la Main Tendue Nord-Ouest a d’ailleurs permis de recruter 8 nouveaux bénévoles. Ils viennent renforcer la trentaine de personnes déjà actives.


Une nouvelle arrivée

Autre changement notable, le président Charles Juillard a passé le relais en mai à l’ancien maire de Bienne, Erich Fehr. Le directeur de la Main Tendue Nord-Ouest espère que cette nouvelle arrivée amènera une continuité au 143, sans changer sa mission pour autant.

« La mission, ça fait depuis 70 ans qu'elle existe et qu'elle demeure la même »

Ecouter le son

À noter que la Main Tendue Nord-Ouest lance régulièrement des appels aux bénévoles. La campagne de formation 2025-2026 a d’ailleurs permis de recruter huit nouveaux membres actifs.

Pour rappel, si vous en ressentez le besoin, le numéro 143 vous offre une écoute attentive, en toute anonymité et sans jugement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. /ehe


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